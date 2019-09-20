Гормоны — сложные вещества. Действие их на поведение человека изучено не до конца. И зачастую репутация гормонов в поп-психологии слишком упрощена и основана на сомнительных научных данных. Например, у окситоцина есть «тёмная сторона», которая может «сделать» людей антисоциальными, поэтому его сложно назвать просто приятным «гормоном любви».

Похожая история и с тестостероном. Его можно рассматривать как гормон, которому приписывают роль побудителя плохого или грубого поведения. Прежде всего у мужчин. Из-за этого вещества, как уверяли многие учёные на протяжении многих лет, представители «сильного пола» становятся менее эмпатичными.

Британские психологи и психофизиологи из университета Западного Лондона во главе с Амосом Надлером в новом исследовании не нашли доказательств связи между повышением уровня тестостерона и снижением эмпатии, которую исследователи описывают как «способность читать эмоции других».

Благодаря беспрецедентному объёму выборки полученные результаты противоречат современным теориям и предыдущим громким заявлениям и демонстрируют, что предыдущие исследования по этой теме были статистически недостаточными, — говорится в британской работе.

В эксперименте учёных участвовали 643 здоровых молодых мужчины, часть из них употребляли гель тестостерона, а другая часть — плацебо. Вскоре после воздействия тестостерона испытуемых попросили выполнить поведенческие задачи и заполнить анкеты, предназначенные для оценки эмпатии.

Важно отметить, что отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия связи. Мы обнаружили, что нет зависимости способности к эмпатии от уровня тестостерона, но это означает, что данный гормон оказывает сложное, а не линейное влияние на психику, — рассуждает соавтор исследования Гидеон Нейв.

Он и его коллега Амос Надлер убеждены: более ранние исследования возможной связи между тестостероном и эмпатией дали неубедительные результаты, так как эти работы также имели ограничения, связанные с изначальной гипотезой.

Предшествующие исследования привели, указывают британцы, к появлению сомнительной теории «экстремального мужского мозга», объясняющей аутистические расстройства. Её суть состоит в том, что аутизм — это следствие преобладания «мужских» тенденций в мыслительном и поведенческом стилях, которые, согласно распространённому стереотипу, являются более систематическими и менее сочувствующими.

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Ранее другие учёные проводили аналогичные исследования. Тогда они выяснили, что введение женских гормонов мужчинам позволяет «учить» последних сопереживанию, отмечает психолог Як ван Хонк из университета Утрехта. Впрочем, добавляет он, изучение этого гормона ещё далеко от завершения.

Удивительно, что нужны научные исследования для того, чтобы понять: способности к эмпатии не зависят от пола, сокрушается психолог Анастасия Коченкова.

На мой взгляд, здесь больше идёт речь о социальных установках и культурных стереотипах. Так, например, считается, что женщины более эмоциональны, а мужчины более рациональны, — рассуждает эксперт.

Она убеждена: приписывание женщинам более высокого уровня эмпатии однозначно социально обусловлено тем, чтобы представительницам прекрасной половины человечества было проще играть роль матери и жены. В то же время, продолжает психолог, «бесчувственность» и рациональность мужчин также является ожиданием общества.

Мысль, фантазия о том, что женщины более эмпатичны, является этакой мечтой об идеальной принимающей и всё понимающей матери, которой ни у кого никогда не было и не будет, — поясняет Коченкова.

Способности же к эмпатии, указывает она, зависят прежде всего от того, как воспринимались ближайшим окружением чувства человека в детстве, от семейной истории и от того, как было принято у взрослых в семье показывать собственные эмоции и относиться к эмоциям другого.