Уровень доверия россиян Путину увеличился за прошедшую неделю ВЦИОМ: Путину доверяют более 77% россиян

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Владимир Путин

Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину превысил 77%, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно результатам опроса, за период с 24 по 30 июля показатель увеличился на 0,6 п.п. и составил 77,4%.

На вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,4% участников опроса (плюс 0,6 п. п.), а уровень одобрения деятельности президента вырос на 0,4 п. п. и составляет 73,6%, — говорится в исследовании ВЦИОМ.

Деятельность Правительства РФ при этом одобряют 48,6% респондентов, а работу премьер-министра страны Михаила Мишустина 51,1%. Положительно на вопрос о доверии политику ответили 59,8% опрошенных.

Опрос проводился среди совершеннолетних россиян. Выборка составила 1,6 тысячи человек.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса об отношении россиян к религии. Согласно исследованию, 66% граждан верят в бога. При этом чуть меньший процент (47%) убежден в существовании дьявола. В ад и рай верят 44% и 41% россиян соответственно. Наибольшее число опрошенных являются православными.

Также стало известно, какой процент россиян не имеет друзей. По данным ВЦИОМ, количество одиноких граждан за последнее десятилетие увеличилось до 16%. Специалисты также выяснили, что у людей с высшим образованием вероятность завести друга увеличивается.