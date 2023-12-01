Уровень доверия россиян Путину изменился ВЦИОМ: Путину доверяют 78,5% россиян

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Уровень доверия россиян президенту РВ Владимиру Путину в период с 20 по 26 ноября снизился на 0,1 п. п. с 78,6% до 78,5%, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 75,2% респондентов заявили, что одобряют деятельность главы государства.

На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,5% участников опроса (минус 0,1 п.п.), а уровень одобрения деятельности президента снизился на 0,2 п.п. и составляет 75,2%, — указано в исследовании.

Кроме того, работу правительства поддерживают 49,7% опрошенных, что меньше на 1,1 п. п. Деятельность премьер-министра Михаила Мишустина по-прежнему одобряют 52,3% россиян. Опрос ВЦИОМ проводился среди 1,6 тысячи граждан РФ в возрасте от 18 лет.

Ранее россияне оценили условия и возможности, которые есть в стране для достижения целей. Так, более 60% респондентов уверены, что власти РФ создали все условия для планирования будущего и реализации поставленных задач. Соответствующий показатель достиг максимума в 2019 году и с тех пор остается на высоком уровне.

Число россиян, связывающих свой успех с устройством общества, при этом сократилось вдвое с 2000 года: такой позиции придерживаются 30%.Планы на несколько лет вперед строит каждый пятый опрошенный, на несколько месяцев — каждый третий. 40% респондентов не планируют будущее вовсе, из них 21% пережидает нестабильную ситуацию в стране.