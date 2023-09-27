Уролог рассказал о ранних признаках рака предстательной железы Уролог Мкртчян: боли в низу живота могут говорить о раке предстательной железы

Рак предстательной железы (РПЖ) относится к наиболее коварным заболеваниям, так как его явные симптомы проявляются лишь на поздних стадиях, когда врачи уже мало что могут изменить, рассказал в беседе с РИАМО врач-уролог, член Российского общества онкоурологов Карен Мкртчян. По его словам, одним из ранних признаков болезни могут быть боли в низу живота.

Врач предупредил, что возможными ранними симптомами РПЖ являются затруднения при мочеиспускании, ослабление эрекции, наличие следов крови в моче или сперме и боли в низу живота. Эксперт посоветовал мужчинам обращать внимание на такие признаки и в случае их возникновения немедленно обследоваться у уролога.

Мкртчян также отметил, что характерными симптомами РПЖ на поздних стадиях являются сильная слабость, боли в костях и кровь в моче. Их появление означает неблагоприятный прогноз для пациента.

Нередко онкологические процессы достаточно успешно «маскируются» под другие заболевания, и именно по этой причине диагноз «рак» пациенту ставится уже на тртьей-четвертой стадии, когда изменить прогноз крайне сложно. В случае с РПЖ это так же верно, как и со многими другими онкологическими патологиями, — резюмировал специалист.

Ранее хирург-онколог Петр Шегай рассказал, что злокачественные опухоли стали значительно чаще выявлять у людей младше 50 лет. Однако, по словам врача, это говорит не об «омоложении» болезни, а об улучшении технологий ранней диагностики, позволяющих эффективнее лечить болезни и снижать смертность от них.