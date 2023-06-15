Уролог рассказал о профилактике цистита во время купального сезона Уролог Белкин назвал смену мокрого белья после купания способом избежать цистита

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При купании в водоемах существует риск возникновения и развития заболеваний мочеполовой системы, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» врач-уролог Андрей Белкин. Он подчеркнул, что возможность появления циститов или простатитов обусловлена локальным или общим переохлаждением, когда происходит спазм сосудов, нарушается микроциркуляция крови в органах малого таза, что влечет развитие воспалительного процесса. Избежать неприятностей поможет ряд мер, в том числе своевременная замена мокрого белья на сухое.

Профилактика в данном случает будет заключаться в выборе комфортной температуры воды для купания, смене мокрого белья, соблюдении интимной гигиены и питьевого режима более двух литров в сутки, а также своевременном опорожнении мочевого пузыря в санитарных комнатах, так как мочеиспускание в любой воде не физиологично и является нарушением санитарно-гигиенических правил, — рассказал уролог.

Врач добавил, что возбудителями бактериального цистита в 95-98% случаев являются условно-патогенные микроорганизмы кишечника хозяина — такие как кишечная палочка или фекальный энтерококк. Причиной возникновения циститов и простатитов специалист назвал восходящую инфекцию наружных половых органов.

Ранее уролог Андрей Смерницкий рассказал, что в большинстве случаев рак простаты встречается у пожилых мужчин старше 60 лет, при этом наследственная предрасположенность способна повысить риск развития этого заболевания в десять раз.