Уролог рассказал о неочевидной причине рака простаты Уролог Странадко: у мужчин с ожирением возрастает риск рака простаты

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Увеличение объема жировой ткани в организме приводит к нарушению кровообращения, что впоследствии может стать причиной рака простаты, рассказал в беседе с РИАМО врач-уролог, онколог Михаил Странадко. По его словам, это связано с особенностями строения предстательной железы.

Предстательная железа — это мышечно-железистый орган. <...> При ожирении уменьшается чувствительность тканей к действию инсулина, что приводит к компенсаторному повышению его концентрации. Это способствует активизации синтеза и выработке инсулиноподобных факторов роста, имеющих весомую роль в развитии злокачественных опухолей, — рассказал эксперт.

Он добавил, что проблема избыточного веса значительно возросла в последние годы. Основными причинами ожирения считаются плохая экология, нездоровое питание и недостаточная физическая активность. Важную роль в профилактике развития рака предстательной железы играют избавление от лишнего веса и здоровый образ жизни, регулярная физическая активность и сбалансированное питание.

Ранее врач-диетолог доктор медицинских наук Алексей Ковальков предупредил, что злокачественные опухоли в органах мочеполовой системы могут развиваться быстрее, если их подпитывать молочными продуктами. В том числе это касается рака простаты у мужчин, а также рака матки и рака яичников у женщин.