Уролог рассказал, может ли простатит развиться в рак Уролог Малхасян предупредил о риске развития хронического простатита в рак

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Рак предстательной железы и хронический простатит являются разными заболеваниями, однако недавние исследования выявили статистическую связь хронического воспаления предстательной железы с риском развития рака этого органа мужской половой системы, рассказал в беседе с aif.ru врач-уролог Виген Малхасян. Он призвал не игнорировать симптомы заболеваний и вовремя обращаться к врачу.

Как рассказал специалист, простатит, или воспаление предстательной железы, может возникнуть в любом возрасте от различных причин, в том числе инфекций или сидячего образа жизни. Простатит бывает острым и хроническим. Для острого характерны рези, сильный дискомфорт и боли при мочеиспускании, частые позывы к мочеиспусканию и даже повышение температуры тела. Несвоевременное лечение этого заболевания может привести к абсцессу простаты, что потребует хирургического вмешательства.

При хроническом простатите наиболее частым симптомом являются периодические боли различной интенсивности, в основном локализующиеся в области промежности, а также в яичках, половом члене и нижних отделах живота. Также хронический простатит может сопровождаться жалобами на расстройства, дискомфорт и боли при мочеиспускании и эякуляции. Как предупредил врач, эта форма заболевания может вылиться в проблему онкологического характера.

Ранее врач-уролог Карен Мкртчян рассказал, что рак предстательной железы относится к наиболее коварным заболеваниям, так как его явные симптомы проявляются лишь на поздних стадиях, когда врачи уже мало что могут изменить. По словам специалиста, одним из ранних признаков болезни могут быть боли внизу живота.