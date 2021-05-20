Уролог рассказал, когда можно планировать зачатие ребёнка после COVID-19

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В Минздраве считают, что мужчине после перенесённого коронавируса для зачатия ребёнка нужно подождать три месяца. О возможности деторождения после COVID-19 ТАСС рассказал завкафедрой урологии МГМСУ имени Евдокимова, главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь.

По его словам, подтверждённых научных данных о том, что COVID-19 может быть причиной бесплодия, нет

Мы рекомендуем, если встаёт вопрос деторождения, то через три месяца после окончания заболевания, — цитирует его агентство.

Пушкарь добавил, что вакцинация от коронавируса никак не влияет на возможность зачатия ребёнка.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России с 2010 года снизилось число женщин в возрасте от 20 до 29 лет на 37,5%. Их число составляет 7,5 млн. Такая динамика приводит к снижению числа рождений.

По её словам, в репродуктивный возраст вступило поколение, рождённое в 90-е. А ведь именно на их долю выпал распад СССР и другие экономические проблемы.