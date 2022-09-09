Уролог: препараты тестостерона могут вызвать бесплодие у мужчин Уролог Садыков: анаболические стероиды негативно влияют на мужское здоровье

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Препараты тестостерона могут негативно повлиять на репродуктивную систему мужчины, вызвав бесплодие, рассказал уролог-андролог Гусейин Садыков. В беседе с «Газетой.Ru» врач объяснил, при гормонозаместительной терапии может прекратиться выработка сперматозоидов, вплоть до полной азооспермии. При отмене этих средств фертильность восстанавливается в течение трех месяцев.

На оплодотворяющую способность спермы негативно влияют анаболические стероиды, (причем процесс может быть необратимым); эстрогены, способствующие снижению уровня тестостерона; антиандрогенные препараты, провоцирующие ухудшение функции яичек; глюкокортикоиды в больших дозах; препараты тироидных гормонов в больших дозах; ингибиторы 5-альфа редуктазы, — сказал Садыков.

Эксперт также отмечает, что на этапе подготовки к беременности противопоказаны антибиотики и противовоспалительные препараты (НПВП), плохо влияющие на качество спермы, подвижность и морфологические показатели. После завершения лечения подождать зачатия нужно не менее полутора месяцев.

Врач Давид Бергман ранее рассказал о последствиях использования ультразвука для организма. По его словам, в результате УЗИ могут быть повреждены сперматозоиды. Он подчеркнул, что другие клетки не подвергаются повреждениям при воздействии ультразвука, а сами сперматозоиды со временем подлежат восстановлению.