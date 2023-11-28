Уролог предупредила мужчин об опасных бессимптомных заболеваниях Уролог Калинина: варикоцеле может привести к мужскому бесплодию

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Некоторые заболевания у мужчин, которые протекают бессимптомно, могут привести к тяжелым последствиям, предупредила врач-уролог Светлана Калинина. В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что к ним относится варикоцеле — варикозное расширение вен мошонки и яичка. Заболевание, если не вылечить его вовремя, грозит бесплодием.

В 70% случаев патология обнаруживается случайно хирургом или урологом при проведении осмотра. Однако без своевременного лечения заболевание может приводить к серьезным осложнениям, вплоть до бесплодия. Поэтому важно проходить профилактические осмотры, — уточнила врач.

Опасность представляют и скрытые инфекции, передающиеся половым путем. В частности, ВИЧ, герпес, гонорея, уреаплазмоз и хламидиоз. Калинина подчеркнула, что эти болезни могут долгое время никак не проявляться. Также бессимптомно может протекать хронический латентный простатит. Врач предупредила, что его косвенными признаками могут быть дискомфорт в паховой области или ухудшение потенции. Кроме того, на ранних стадиях никак себя не проявляют такие онкологические заболевания, как рак почки и предстательной железы, напомнила специалист.

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