Уролог порекомендовал мужчинам отказаться от горячих ванн Уролог Садыков предупредил о мужском бесплодии из-за горячих ванн

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Горячие ванны, бани и сауны плохо отражаются на мужском здоровье, предупредил уролог-андролог Гусейн Садыков. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт пояснил: горячие температуры приводят к ухудшению функционирования тканей яичек, что в итоге может вызвать бесплодие и снижение качества спермы. Идеальная температура для мошонки должна быть на два градуса ниже температуры тела, по словам врача.

Если мужчина часто принимает горячую ванну, функционирование ткани яичка ухудшается, что приводит к снижению качества спермы и развитию мужского бесплодия. Частый и длительный прием ванн, а также регулярное посещение сауны и бани могут привести к снижению синтеза тестостерона в клетках Лейдига (гормонопродуцирующие клетки в тканях яичек), — объяснил специалист.

Садыков предупредил, что у мужчин из-за посещения бани может возникнуть эректильная дисфункция и снизиться либидо. Вне планирования беременности врач рекомендует посещать бани или сауны не более двух раз в неделю, а при планировании беременности — полностью отказаться от их посещения. По словам специалиста, при проведении спермограммы следует воздержаться от горячих ванн за две-три недели до процедуры.

Ранее уролог Артур Богатырев посоветовал мужчинам избегать сидячего образа жизни. По словам эксперта, малоподвижный образ жизни повышает риски развития простатита и оказывает негативное влияние на потенцию. Врач объяснил, что это происходит из-за нарушения циркуляции крови в области малого таза.