Уролог назвал способ самостоятельной диагностики аденомы простаты Врач Королев: аденому простаты можно выявить по характеру мочеиспускания

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Наличие аденомы простаты можно самостоятельно диагностировать на основании характера и качества мочеиспускания, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» врач — уролог-андролог доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Минздрава России Дмитрий Королев. Он напомнил, что аденома простаты, или доброкачественное увеличение предстательной железы, является одним из наиболее распространенных заболеваний мужчин старше 40 лет.

На заболевание могут указывать частые походы в туалет — человек не может нормально спать из-за этих позывов. Кроме того, мочеиспускание может характеризоваться малыми порциями, вялой струей или даже каплями. Также могут наблюдаться различные виды недержания мочи или ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря, — объяснил специалист.

Он уточнил, что эти симптомы могут как прогрессировать, так и сохраняться и даже уменьшаться. Также аденома может развиваться бессимптомно. Как рассказал уролог, причиной возникновения заболевания является уменьшение с возрастом у мужчин количества мужских гормонов и увеличение количества женских (эстрогенов). В результате тестостерон тканей предстательной железы превращается в свой метаболит — дигидротестостерон, который усиливает деление клеток предстательной железы.

Ранее врач-хирург Ильдус Мухаметов рассказал, что колоректальный рак, развивающийся в различных отделах толстой кишки, на ранних стадиях хорошо поддается лечению, если его вовремя выявили при помощи метода колоноскопии. Медик подчеркнул важность своевременного удаления выявленных в кишечнике полипов или аденом.