Уроки ОБЖ помогли парню спасти двух детей из пожара в Иркутской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

19-летний житель села Ханжиново в Иркутской области спас двух детей из горящего дома. Вызволить соседей ему помогли школьные уроки ОБЖ, на которых рассказывали о действиях при пожаре, пишет «КП-Иркутск». В МЧС области пообещали наградить парня.

Молодой человек заметил черный густой дым, который валил из соседского дома, после чего побежал туда выяснять, что случилось. На пороге появилась соседка, которая в панике закричала, что ее детей нужно спасти, что Илья сделал самостоятельно до приезда пожарных.

Я закрыл лицо покрывалом, чтобы не надышаться и зашел внутрь. Было немного страшно <...> Зашел в комнату и заметил детские ножки у дивана. Это стоял младший годовалый сын соседки. Схватил его и быстро вынес на улицу. Мать взяла его на руки и начала кричать, что внутри еще и старший 4-летний сынишка. Что делать, я вновь закрыл лицо и вернулся в дом, — рассказал Илья Елецкий.

В МЧС по Иркутской области отметили храбрость парня. Они добавили, что обязательно его наградят. Сам Илья говорил, что после службы в армии хотел бы поступить на службу спасателем.

В Краснодарском крае мужчина спас двух школьников, которые на бревне заплыли на середину регионального водохранилища. Они оказались в нескольких сотнях метров от берега и не смогли доплыть до него самостоятельно. Подростков заметили отдыхающие, которые обратились за помощью к мужчине с моторной лодкой. Он подплыл к мальчикам и вытащил их из воды.