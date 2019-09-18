https://static.news.ru/photo/fd58e58e-dad3-11e9-be0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/pashaevd

Обращение других учащихся стало поводом для проверки страницы студента Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) в социальных сетях на предмет пропаганды ЛГБТ. Об этом заявила пресс-служба университета со ссылкой на ректора Якова Силина.

В связи с указанным обращением была проведена проверка, в ходе которой было установлено, что у студента УрГЭУ на личной странице действительно была размещена ссылка на ЛГБТ-сообщество, что является фактом публичной пропаганды, — цитирует его ТАСС .

При этом в вузе подтвердили, что регулярно следят за соцсетями студентов. Внимание обращают только на те аккаунты, где указана причастность к вузу.

Целью мониторинга является предупреждения пропаганды в студенческой среде различных форм насилия, экстремизма, разжигания расовой и религиозной ненависти, суицидов, буллинга, распространения и употребления наркотических веществ, — уточнили в УрГЭУ.

При этом проректор Роман Краснов впоследствии встретился со студентом, который подтвердил, что состоит в этой группе.

Ранее Краснов сообщил, что вуз не собирается отчислять студента, писал News.ru.