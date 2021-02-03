Урганту посоветовали заняться воспитательной работой в школе

https://static.news.ru/photo/e68b0228-c7c8-11ea-b002-fa163e074e61_660.jpg Иван Ургант Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущему Ивану Урганту предложили попробовать себя в роли советника директора школы по воспитательной работе. С такой инициативой выступило Российское движение школьников (РДШ).

Причиной обращения к телеведущему стал ироничный комментарий Урганта о создании в школах соответствующей должности, функция которой будет сводиться к общению с детьми на тему музыки и актуальных трендов.

В своём Instagram-аккаунте активисты РДШ отметили , что не могут оставаться в стороне, когда самый популярный ведущий страны проявляет неравнодушие к теме и хочет поговорить со школьниками о «современных компьютерных играх».

Поэтому отвечаем на его горячее желание приглашением поучаствовать в нашем проекте. Иван, школьники России вас очень ждут, скучно точно не будет, — приводит пресс-служба слова исполнительного директора РДШ Ирины Плещевой.

В России 22 января стартовал конкурс "Навигаторы детства", в ходе которого участники будут претендовать на вновь создаваемые в учебных заведениях должности советников директоров по воспитанию и работе с детскими объединениями. В ближайшее время в рамках пилотного проекта такие должности будут введены в школах 10 регионов страны, а в дальнейшем распространяться на всю Россию. Об этом писал NEWS.ru