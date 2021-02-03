Урганта раскритиковали после шутки с намёком на Навального

https://static.news.ru/photo/b60d6d00-660d-11eb-a5e1-96000091f725_660.jpg Фото: urgantcom/Instagram.com

Ведущий развлекательного шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале Иван Ургант пошутил в эфире с намёком на ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным и разозлил пользователей Сети. Многие отметили, что юмор знаменитости не пришёлся аудитории по душе.

Конечно, главные новости — сегодня все сидели мы, смотрели новости, думали: «Ну, выйдет — не выйдет, выйдет — не выйдет, выйдет — не выйдет». Ну, не вышел! Я про День сурка, — пошутил журналист.

Юмористическую вставку он сделал при комментировании репортажа о животных из Ленинградского зоопарка. День сурка действительно традиционно отмечается 2 февраля, однако в России этот праздник непопулярен. В этот день по поведению сурков пытаются судить о том, какой будет предстоящая весна.

Тем не менее пользователи Сети разозлились на телеведущего. Они предположили, что на самом деле Ургант шутил про Навального.

А что, реально ещё кто-то думает, что когда Ургант выходит в своём галстучке на Первом канале и с улыбкой шутит «выйдет — не выйдет сурок из норки» это как-то... остроумно и смело?; Никого нельзя принуждать к активной политической позиции, но после этого видео я разочаровался в Иване, — писали юзеры.

2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заменил условное наказание оппозиционеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный срок в 3,5 года. Блогер проведёт в тюрьме два года и восемь месяцев, так как из указанного срока вычтется период его домашнего ареста. Адвокаты блогера пообещали обратиться в Совет Европы.

Ранее NEWS.ru писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что жёсткие действия полиции по пресечению незаконных акций протеста были оправданными. Он добавил, что в Кремле обеспокоены проведением подобных митингов.