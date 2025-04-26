Ведущему Ивану Урганту следует одуматься после исполнения израильской версии песни «Москва» Олега Газманова, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, Урганта любили и уважали в РФ, но теперь он «переобувается», оскорбляя культуру страны.
Иван Ургант долгие годы радовал российскую публику своим творчеством, был любим и уважаем многими. И вот теперь мы видим, как он, по сути, «переобувается» на глазах. Своими деяниями он не просто предает свою аудиторию, но и оскорбляет русскую культуру, ее символы и ценности, — сказал он.
По словам Иванова, использовать патриотические песни в таком контексте нельзя. Он добавил, что поступок ведущего продемонстрировал неуважение к чувствам россиян. Депутат призвал ведущего вспомнить о корнях и об аудитории, которая поддерживала его многие годы.
Ранее актриса Яна Поплавская заявила, что выступление Урганта с песней Газманова является жалким зрелищем. Артистка назвала его исполнение глумлением над гимном российской столицы. Она также подчеркнула, что Ургант — «большой патриот, но другой родины».
До этого стало известно, что Ургант вместе с супругой Натальей Кикнадзе оказался должником по ЖКУ за три квартиры в Москве. Уточняется, что одна из них принадлежит шоумену, две другие — жене. Общую стоимость недвижимости оценили примерно в 600 млн рублей.