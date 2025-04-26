Урганта призвали одуматься после израильской версии хита Газманова Депутат Иванов призвал Урганта одуматься после кавер-версии «Москвы» Газманова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иван Ургант

Ведущему Ивану Урганту следует одуматься после исполнения израильской версии песни «Москва» Олега Газманова, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, Урганта любили и уважали в РФ, но теперь он «переобувается», оскорбляя культуру страны.

Иван Ургант долгие годы радовал российскую публику своим творчеством, был любим и уважаем многими. И вот теперь мы видим, как он, по сути, «переобувается» на глазах. Своими деяниями он не просто предает свою аудиторию, но и оскорбляет русскую культуру, ее символы и ценности, — сказал он.

По словам Иванова, использовать патриотические песни в таком контексте нельзя. Он добавил, что поступок ведущего продемонстрировал неуважение к чувствам россиян. Депутат призвал ведущего вспомнить о корнях и об аудитории, которая поддерживала его многие годы.

Ранее актриса Яна Поплавская заявила, что выступление Урганта с песней Газманова является жалким зрелищем. Артистка назвала его исполнение глумлением над гимном российской столицы. Она также подчеркнула, что Ургант — «большой патриот, но другой родины».

До этого стало известно, что Ургант вместе с супругой Натальей Кикнадзе оказался должником по ЖКУ за три квартиры в Москве. Уточняется, что одна из них принадлежит шоумену, две другие — жене. Общую стоимость недвижимости оценили примерно в 600 млн рублей.