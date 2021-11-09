Ургант высмеял «депутатов-мигрантов», жалующихся на нехватку кабинетов

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал жалобы депутатов на то, что им не хватает кабинетов. В эфире своего вечернего шоу на «Первом канале» он назвал парламентариев мигрантами и пошутил, что демократия мешает нормально работать Госдуме. Видеозапись эфира доступна на официальном канале программы в YouTube.

Так называемые депутаты-мигранты, которые пришли в Госдуму в поисках лучшей жизни, а им не выдали кабинеты. Получается, что после проведённых выборов появилась пятая фракция в Госдуме и не осталось кабинетов. Это говорит о чём? Демократия мешает нормально работать Госдуме. Пятая фракция — это как пятое колесо, — пошутил Ургант.

Ведущий также сказал, что многим народным избранникам кабинет не нужен. Он привёл в пример Анатолия Вассермана, у которого, по мнению ведущего, и так хватает места в его жилетке.

Накануне муж телеведущей Ольги Скабеевой, депутат Госдумы Евгений Попов показал свой рабочий кабинет. Видеоролик парламентарий выложил в своём Telegram-канале. Видеозапись начинается с приветствия в коридоре здания Государственной думы, а затем народный избранник заходит в свой кабинет под номером 1246. Попытка Попова поднять жалюзи удаётся не с первого раза. Вскоре ему удаётся показать вид на северную часть центра Москвы и на Московский художественный театр имени Чехова.