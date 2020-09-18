Ургант пошутил об обучении Коли Лукашенко в Москве под вымышленной фамилией

https://static.news.ru/photo/141aa99e-f98a-11ea-8b4e-fa163e074e61_660.jpg Николай Лукашенко Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Телеведущий Иван Ургант в своём вечернем шоу на Первом канале прокомментировал новость о том, что Николай Лукашенко будет учиться в Москве под вымышленной фамилией. 31 августа младшему сыну президента Белоруссии исполнилось 16 лет.

В связи с этим говорю школьникам: если к вам в класс зайдёт человек с автоматом Калашникова и скажет, что его зовут Джастин Тимберлейк, знайте, это сын президента Белоруссии, — пошутил ведущий.

Ранее стало известно, что Николай Лукашенко забрал документы из лицея Белорусского государственного университета. По данным СМИ, он поступил в гимназию МГУ имени Ломоносова. Однако в секретариате учебного заведения опровергли эти сообщения.

23 августа на фоне акции протеста в Белоруссии появилось видео, на котором запечатлены глава страны Александр Лукашенко и его сын Николай с автоматами в руках. Подросток при этом был в военной спецодежде с каской на голове. Вместе с отцом они обошли территорию президентского дворца, к которой в этот же день ранее приходила толпа демонстрантов.

Видео породило массу шуток. Ситуация высмеивалась в том числе и в шоу «Вечерний Ургант», писал NEWS.ru.