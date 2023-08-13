Ургант и Путин: кто из российских артистов и политиков работал на стройке

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил строителей с профессиональным праздником, отметив, что отрасль определяет устойчивость и стабильность рынка труда и по праву считается одним из локомотивов национальной экономики. Кто из отечественных политиков и артистов работал на стройке и как долго?

Глава РФ поблагодарил работников строительной отрасли за реализацию масштабных инфраструктурных проектов в различных регионах страны.

«И конечно, особо отмечу большую самоотверженную работу строителей, направленную на восстановление Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей», — заявил Путин.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил строителей с профессиональным праздником в личном блоге, заявив, что именно благодаря их труду преображается столица.

«Поздравляю вас с праздником — Днем строителя! Вы — настоящие герои, создающие неповторимый облик Москвы. Ваши руки возводят величественные здания, мосты, дороги, парки и другие объекты, которые делают наш город еще прекраснее», — написал Собянин.

Кто из российских артистов работал на стройке

Актер сериалов «Ранетки» и «Кадетство» Виталий Абдулов по окончании Иркутского энергостроительного техникума устроился по профессии — техником-строителем. Артист рассказал Sobesednik.ru, что был доволен зарплатой, но после службы в армии решил поступить в Иркутское театральное училище.

«Я работал за полярным кругом в Якутии, там мы строили жилые дома и сам градообразующий горно-обогатительный комбинат. Тогда у нас была очень хорошая зарплата. Представьте себе, мы получали в месяц 600 рублей, а буханка хлеба, например, стоила 20 копеек. Но и работали, конечно, в тяжелейших условиях», — пояснил Абдулов.

Телеведущий Азамат Мусагалиев в студенческие времена подрабатывал на стройке в Пензе. Вместе с профессионалами в 2009 году он строил новый драмтеатр после того, как сгорел старый. Артист на YouTube-шоу «Я себя знаю» утверждал, что здание удалось возвести за один год.

«Нужно было облицовочным камнем обкладывать здание. Мы гранитом обшивали драмтеатр в Пензе. Я лежал на лесах и впервые вообще услышал другой говор, другой русский язык. Мимо меня шел человек, как будто из мультфильма про апельсины, и так странно говорил, я подумал, что он специально так делает», — поделился он.

Актер Андрей Ургант в молодости устроился на стройку в столице Республики Коми. Артист в интервью агентству «Комиинформ» отметил, что быть разнорабочим проще, чем служить в театре.

«С Сыктывкаром я познакомился много лет назад: в 20-летнем возрасте я работал здесь на стройке. И это было намного проще по сравнению с тем, что происходит сейчас за кулисами. По-моему, гораздо легче носить мешки по 70 кг, чем работать с таким тончайшим материалом», — сообщил актер.

Опыт работы на стройке имеют и молодые артисты российского шоу-бизнеса. Исполнитель Niletto в программе «Вечерний Ургант» признался, что был разнорабочим на стройке. Рэпер MC Doni на YouTube-канале BlackStarTV рассказал, что приехал в Москву на заработки из Узбекистана и устроился строителем.

«Я реально работал на стройке в Шереметьево, строил терминал С и новый D. Потом кризис случился — иностранцев сократили», — отметил музыкант.

Кто из российских политиков работал на стройке

Президент России Владимир Путин во время видеовстречи с главой Республики Коми Владимиром Уйбой вспомнил, как в составе стройотряда работал на стройке в регионе.

«Наследство у вас непростое, мягко говоря, оно сложное, проблем очень много. Я знаю, я работал же в Коми, приезжал, еще в строительных отрядах там бывал неоднократно», — сообщил глава государства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе «Интервью с Марией Бондаревой» заявил, что имеет опыт работы на стройке. В студенческие годы он замешивал бетон и рыл котлован под фундамент Останкинской башни.

«Я работал на стройках четыре года подряд уже после Останкинской башни — в Туве, Хакасии, Якутии и под Владивостоком. Все работы, которые мы делали, тоже касались варки, но варки бетона», — рассказал Лавров.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин занимался строительством больше 30 лет, еще со студенческой скамьи. Мечтой политика было строить города.

«Я знаю стройку не понаслышке, а сам лично и кирпич клал, и штукатурил, и красил, и плотническим делом занимался. Поэтому я хорошо понимаю труд именно рабочих на стройке», — констатировал Хуснуллин.

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