Ургант и Хрусталёв спародировали Лукашенко с сыном

https://static.news.ru/photo/4f13e414-ef05-11ea-bbd0-fa163e074e61_660.jpg Иван Ургант Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Телеведущий Иван Ургант и комик Дмитрий Хрусталёв с игрушечным оружием спародировали белорусского президента Александра Лукашенко, который во время протестов в республике появился в Минске в бронежилете с автоматом в сопровождении вооружённого 15-летнего сына Николая.

На опубликованной в Twitter шоу «Вечерний Ургант» записи видно, как Ургант с накладными усами, в кепке и с игрушечным автоматом входит в студию. За ним идёт облачённый в каску и бронежилет Хрусталёв.

Мощно ворвались в новый сезон, — подписано видео.

Пост сопроводили эмодзи, изображающими усатого мужчину и оружие.

В Белоруссии 23 августа 2020 года прошли очередные акции протеста. Когда протестующие двинулись в сторону резиденции президента, на территорию Дворца подлетел вертолёт. Из вертолёта вышел президент Белоруссии Александр Лукашенко в бронежилете и с автоматом. Уточняется, что оружие было без магазина с патронами.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа, после президентских выборов. На них, по данным ЦИК, победил бессменный руководитель республики с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

14 августа Иван Ургант отреагировал на события в Белоруссии, осудив жёсткие действия силовиков, он разместил в своём Instagram схематическое изображение бело-красно-белого флага. С такими выходят на улицы республики участники протестов.

Ненавижу насилие! И Люблю Беларусь! — подписал шоумен.

Как сообщал NEWS.ru ранее, сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай, который недавно забрал документы из БГУ, продолжит своё обучение в одной из самых престижных школ Москвы. Об этом рассказал актёр Станислав Садальский.