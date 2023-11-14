Соловьев, Скабеева и Зарубин поборются за премию ТЭФИ-2023

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Ольга Скабеева

Фонд «Академия российского телевидения» опубликовал в Telegram-канале список финалистов, претендующих на премию ТЭФИ 2023 года. В номинации «Специальное (однократное) телевизионное событие года» за награду поборются фильм «Вызов», «Новогодний квартирник у Маргулиса» и «Реквием» Роберта Рождественского. Телеведущие Владимир Познер и Иван Ургант не попали в число номинантов, как и Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В номинации «Ведущий вечернего общественно-политическое ток-шоу» за бронзового «Орфея» поборются Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, Евгений Попов и Павел Зарубин.

Скабеева и Попов также прошли в тройку финалистов в номинации «Ведущий дневного общественно-политического ток-шоу». Кроме того, их программа «60 минут» претендует на награду в номинации «Дневное общественно-политическое ток-шоу».

В номинации «Вечернее общественно-политическое ток-шоу» тройку финалистов составили программы «России 1». На ТЭФИ номинированы «60 минут», «Москва. Кремль. Путин» и «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Церемония награждения лауреатов ТЭФИ состоится 7 декабря в Малом театре. Победителей назовут в 54 номинациях в категориях «Информационное и общественно-политическое вещание» и «Развлекательное вещание, сериалы». Вручат и специальный приз Академии — «За вклад в развитие российского телевидения».

Ранее в Москве состоялась ежегодная церемония вручения премии журнала Voice. В этом году награду получили певец Филипп Киркоров, режиссер Федор Бондарчук, актриса Юрия Пересильд, актер Милош Бикович, певицы Люся Чеботина, Instasamka и другие звезды.