Урбанист: проблемы после дождя в Москве будут повторяться каждый раз

Проблемы с инфраструктурой после дождя в Москве будут повторяться каждый раз, пока у городских властей не появится стратегия борьбы с погодными угрозами. Об этом NEWS.ru рассказал урбанист, автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман.

Изменения климата, жара, ливни или снегопады — это всё происходит не просто так. Город должен под это подстраиваться. А у нас всё упорно игнорируют и каждый шторм, каждый ливень, каждый снегопад рассказывают, что какие-то рекордные цифры. На самом деле нужно просто подстраивать инфраструктуру города, — подчеркнул он.

По его словам, властям следует бороться не с последствиями, а с причиной происходящего. Он напомнил, что ещё с советских времён есть большое количество работ, посвящённых защите города от погодных аномалий. Помочь может зелёная инфраструктура, так как она снижает нагрузки на ливневую канализацию.

У нас, вместо того чтобы высаживать деревья и заниматься их дренажом и другими вещами, всё просто закатывают в асфальт, воде некуда уходить. Нужно не пытаться каждую каплю «загнать» в трубу. Просто стоит делать не семь полос движения, а, например, четыре, а в остальных местах высаживать деревья, которые будут естественным путём уводить воду в грунт, — отметил эксперт.

Он отметил, что строить ливнёвки очень дорого, однако они не способны спасти город от таких погодных эффектов.

В Москве, где больше недели держалась аномальная жара, прошёл дождь. МЧС предупредило горожан о возможном шквалистом усилении ветра до 22 м/с.

Из-за подтоплений в метро закрыли несколько станций, а на улицах были люди, которые плавали в затопившей улицы воде.