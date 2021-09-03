Урбанист предположил, что россияне вряд ли переедут в будущие города Сибири

Жители европейской части России вряд ли поедут в новые сибирские города, строительство которых можно сравнить с освоением Зауралья времён СССР. Так оценил инициативу министра обороны РФ Сергея Шойгу урбанист, основатель «Лаборатории гражданской инженерии» Пётр Иванов. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил с инициативой строительства в Сибири от трёх до пяти новых крупных городов, которые могли бы стать научно-промышленными и экономическими центрами региона. Население каждого города может составить от 30 тысяч до 1 млн жителей.

По мнению Петра Иванова, заявление Шойгу можно рассматривать в двух измерениях. Первое — это измерение политической антропологии. Урбанист подчёркивает, что в сознании россиян чётко связаны понятия «строительство» и «развитие».

Разговор о новых городах от первого лица предвыборной команды «Единой России» Сергея Шойгу — это обещание самого серьёзного и мощного развития, сравнимого с советским освоением территорий за Уралом, — сказал Иванов.

Что касается второго измерения, оно связано с пространственным развитием. Иванов предполагает, что здесь Шойгу хочет повторить китайский опыт, подразумевающий строительство опорных городов на малоосвоенных территориях Сибири и Дальнего Востока. При этом урбанист подчёркивает, что Китай мог себе позволить «спилить плато Ордос», построить там город, который будут заселять в течение 20 лет. В России с этим могут возникнуть объективные проблемы: её население сокращается.

Лихое заселение бесплодных территорий по китайскому сценарию возможно только в условиях административно-командного расселения, которое, я надеюсь, никогда не вернётся в нашей стране, — сказал Пётр Иванов.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, как президент Владимир Путин отреагировал на сообщение об отсутствии денег на строительство новых городов в России.