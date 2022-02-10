Урбанист оценила идею создать аналог Центрального парка Нью-Йорка в Москве

Создание аналога нью-йоркского Центрального парка в Южнопортовом районе Москвы положительно скажется на досуге местных жителей, считает урбанист Екатерина Тейдер. По её мнению, в процессе проектировки парка архитекторы учтут характерные черты менталитета россиян, пишет «РИАМО».

Привлекает уникальность, и я думаю, что тут имелась в виду общая концепция некоторого центра притяжения в формате парка. Каждая культура и менталитет уникальны, и, я думаю, в процессе проектировки будут учтены текущий ландшафт и особенности менталитета, — заверила Тейдер.

Она добавила, что подобные общественные пространства всегда востребованы у людей, поскольку возможность быстро попасть в зелёную зону говорит о качестве окружающей среды. Тейдер убеждена, что создание подобного парка положительно скажется на моральном состоянии местных жителей.

Ранее стало известно, что на благоустройство Центрального парка Реутова, а также прилегающих к нему улиц Южной и Юбилейного проспекта, выделили около 217 млн рублей. На территории планируют построить площадки для гольфа, пляжные сооружения и горные убежища.