Уральскому студенту занизили оценку из-за цвета волос

https://static.news.ru/photo/6fb9b0b0-ce9b-11eb-904b-96000091f725_660.jpg Фото: flickr.com

Преподаватели Уральского политехнического колледжа (УПК МЦК) в Екатеринбурге занизили студенту оценку на защите диплома из-за «непрезентабельной одежды» и зелёного цвета волос. Молодой человек опубликовал видеозапись произошедшего.

На кадрах видно, как преподавательница с улыбкой объясняет, почему студент, несмотря на хорошую защиту диплома, получает оценку «хорошо».

У вас защита была хорошая, но зелёные волосы всё испортили, получаешь «хорошо». Потому что ты посмотри, как ты выглядишь. Пришёл как на дискотеку, одежда и внешний вид совершенно непрезентабельны, — сказала она.

В этот момент другая преподавательница говорила о необходимости соблюдения дресс-кода.

В пресс-службе Министерства образования Свердловской области журналистам Znak.com сообщили , что в ситуации разбирается заместитель главы ведомства Юрий Зеленов. И. о. директора колледжа вызвали в министерство, а также планируется провести служебное расследование.

В ведомстве подчеркнули, что при проведении аттестации должны оцениваться только знания студентов, а внешний вид или другие характеристики не могут влиять на оценку.

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