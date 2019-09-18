Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) не собирается отчислять студента из-за его членства в группе одной из соцсетей, поддерживающей ЛГБТ. Об этом сообщил проректор вуза по социальной работе Роман Краснов.
Он опроверг информацию СМИ о подобных намерениях со стороны руководства вуза, передаёт ТАСС.
Будет плохо учиться, не будет успевать по предметам — будем ставить вопрос о его отчислении. Изначально мы с ним не вели разговор о том, что будем его отчислять. Информация неверная идёт через СМИ, — пояснил проректор.
Краснов при этом подчеркнул, что УрГЭУ готовит расширенный комментарий из-за возникшей ситуации.
Ранее СМИ сообщали, что студент столкнулся с дискриминацией со стороны руководства вуза из-за членства в ЛГБТ-группе.
Ранее белорусский ЛГБТ-активист Андрей Завалей на своей странице в социальной сети 17 сентября опубликовал пост, в котором рассказал о новом документе, присланном Национальным центром законодательства и правовых исследований республики в Министерство образования, писал News.ru.