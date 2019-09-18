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Франция ещё в 2013 году отказала бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену в политическом убежище. И в настоящее время министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан не видит оснований менять это решение.

Он просил политическое убежище во Франции ещё в 2013 году. Тогда власти расценили его запрос как незначительный. И я сегодня не вижу, что изменилось с юридической или политической точки зрения,...