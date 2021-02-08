Уральский политик чуть не погиб в походе на перевал Дятлова

https://static.news.ru/photo/e4f1ae16-6a17-11eb-9d66-96000091f725_660.jpg Алексей Вихарев Фото: Алексей Вихарев/vk.com

Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев едва не погиб во время экстремальной снегоходной экспедиции на перевал Дятлова. Отстав от группы, он перевернулся на снегоходе и долго не мог выбраться из снежного плена.

ЧП произошло на обратном пути после посещения перевала. Политик ехал замыкающим, но наскочил на пень. В результате снегоход опрокинулся в кювет и заглох в сугробе.

Придавило ногу, но сумел откопаться. Схватил рацию — не работает. Снегоход не заводится. Остался один в полной темноте. И тут вспомнил про следы медведя и слова сопровождающего, что в этом году из-за тёплой зимы много шатунов. Не по себе стало — цитирует Вихарева URA.RU.

На то, чтобы выбраться, ушло около 40 минут. Откапывать себя и машину пришлось голыми руками. К счастью, снегоход удалось завести. Ещё через полчаса депутат встретил гида, который отправился на его поиски.

Теперь об инциденте участник похода вспоминает с иронией, отмечая, что «мишка и серый волчок без ужина остались».

Перевал Дятлова известен во всём мире прежде всего из-за трагедии, которая произошла ночью 2 февраля 1959 года. Тогда в горах погибла группа туристов в составе девяти человек, состоявшая большей частью из студентов Уральского политехнического института. 27 января они, возглавляемые Игорем Дятловым, отправились в 14-дневный лыжный поход по Северному Уралу. Это был переход третьей, высшей категории сложности. Все участники были опытными туристами. Однако несколько дней спустя группа в полном составе нашла смерть в районе горы Холатчахль. Тела пятерых туристов были обнаружены поисковиками в феврале, остальных четверых — лишь в мае.

Официальной версией гибели на данный момент считается лавина. Однако далеко не все с ней согласны, называя маловероятной. Выдвинуто множество альтернативных гипотез о причинах внезапной смерти группы — от секретных испытаний до тайной спецоперации КГБ.

Тем не менее, как писал NEWS.ru, швейцарские учёные с помощью моделирования доказали, что лавинная версия гибели туристической группы Дятлова также имеет право на существование.