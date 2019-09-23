Год в колонии-поселении проведёт уральский оператор автокрана, по вине которого погибли двое сварщиков. Они упали с девятиметровой высоты в оборвавшейся люльке.
Инцидент произошёл в феврале 2019 года в городе Березовском.
Владелец автокрана также привлечён к уголовной ответственности, ему приговор пока не вынесен,
По версии следствия, оба мужчины знали о трещине в стреле в месте крепления подъёмника, однако не предприняли мер к устранению неисправности и продолжили строительные работы на объекте.
Более того, следователи выяснили, что люлька была приварена в кустарных условиях, а техническое обслуживание автокрана должным образом не осуществлялось.
Ранее, как писал News.ru, мойщик окон погиб в результате падения с 30-го этажа небоскрёба «Око» делового центра «Москва-Сити». Он рухнул на проезжую часть.