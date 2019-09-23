https://static.news.ru/photo/46fb5ca0-de10-11e9-9ab8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Год в колонии-поселении проведёт уральский оператор автокрана, по вине которого погибли двое сварщиков. Они упали с девятиметровой высоты в оборвавшейся люльке.

Инцидент произошёл в феврале 2019 года в городе Березовском.

Владелец автокрана также привлечён к уголовной ответственности, ему приговор пока не вынесен, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, оба мужчины знали о трещине в стреле в месте крепления подъёмника, однако не предприняли мер к устранению неисправности и продолжили строительные работы на объекте.

Более того, следователи выяснили, что люлька была приварена в кустарных условиях, а техническое обслуживание автокрана должным образом не осуществлялось.

Ранее, как писал News.ru, мойщик окон погиб в результате падения с 30-го этажа небоскрёба «Око» делового центра «Москва-Сити». Он рухнул на проезжую часть.