Фото: fc-ural.ru

Поэт и журналист из Екатеринбурга Павел Пивоваров распродаёт свои футболки с автографами игроков футбольного клуба «Урал». Мужчина пытается собрать деньги на лечение матери.

Женщине ещё два года назад поставили диагноз «рак лёгких», передаёт URA.RU. Минимальная цена каждой футболки составляет 200 тысяч рублей.

В ближайшее время выставлю четыре футболки на продажу, думаю [организовать] какой-то электронный аукцион, — отметил продавец.

Он добавил, что на лечение пациентки в Израиле уже пришлось потратить больше 2 млн рублей.

Ранее News.ru писал, что автомобиль ЗиС-110, на котором 20 мая 1962 года первый космонавт Юрий Гагарин приехал в Хабаровск с официальным визитом, продаётся на сайте «Авито» за 17 млн рублей. Эта машина в своё время была парадной у маршала Малиновского, на ней встречали в Пекине Хрущёва и Туполева, она стояла на постаменте военного завода, а потом её отдали в институт на восстановление.

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