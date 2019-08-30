https://static.news.ru/photo/0ec34c8e-cc1e-11e9-9802-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc-ural.ru

Поэт и журналист из Екатеринбурга Павел Пивоваров распродаёт свои футболки с автографами игроков футбольного клуба «Урал». Мужчина пытается собрать деньги на лечение матери.

Женщине ещё два года назад поставили диагноз «рак лёгких», передаёт URA.RU . Минимальная цена каждой футболки составляет 200 тысяч рублей.

В ближайшее время выставлю четыре футболки на продажу, думаю [организовать] какой-то электронный аукцион, — отметил продавец.

Он добавил, что на лечение пациентки в Израиле уже пришлось потратить больше 2 млн рублей.

Ранее News.ru писал, что автомобиль ЗиС-110, на котором 20 мая 1962 года первый космонавт Юрий Гагарин приехал в Хабаровск с официальным визитом, продаётся на сайте «Авито» за 17 млн рублей. Эта машина в своё время была парадной у маршала Малиновского, на ней встречали в Пекине Хрущёва и Туполева, она стояла на постаменте военного завода, а потом её отдали в институт на восстановление.