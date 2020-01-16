Мужчину 1930 года рождения похоронили прямо посреди асфальтированной дороги возле Широкореченского кладбища в Екатеринбурге. Местный бизнесмен считает, что таким образом «ритуальщики» пытаются перекрыть доступ к его производственной базе.
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Говорухин рассказал, что в 2018 году участок дороги возле кладбища, ведущий к его базе, перегородили плитами и поставили бетонный забор. Затем «ритуальщики» с помощью спецтехники вырыли яму прямо в асфальте и похоронили в ней пенсионера. Бизнесмен предположил, что у умершего не было родственников, поэтому против такого варианта захоронения никто не возражал.
Несколько дней назад возле могилы появилась ещё одна яма. Говорухин заявил, что возле неё была табличка с его именем и такими методами руководство кладбища пытается утвердить свою позицию. Принадлежащая предпринимателю техника в настоящий момент не может выехать с производственной базы.
13 января суд вынес решение провести новую землеустроительную экспертизу для организации проезда к базе, однако пока работники кладбища на него не отреагировали.
Как писал NEWS.ru, в ноябре 2019 года под зданием школы в американской Тампе нашли множество могил. Выяснилось, что учебное заведение стояло на кладбище, где в прошлом хоронили жителей местной афроамериканской общины.
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