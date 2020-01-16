https://static.news.ru/photo/417305f8-3856-11ea-941d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчину 1930 года рождения похоронили прямо посреди асфальтированной дороги возле Широкореченского кладбища в Екатеринбурге. Местный бизнесмен считает, что таким образом «ритуальщики» пытаются перекрыть доступ к его производственной базе.

Как сообщил телеканалу «360» смотритель кладбища, место, где похоронили пенсионера, является спорной территорией. На неё предъявляют претензии предприниматель Кирилл Говорухин и МКУ «Служба городских кладбищ». Судебные разбирательства между ними длятся с декабря 2018 года.

Говорухин рассказал, что в 2018 году участок дороги возле кладбища, ведущий к его базе, перегородили плитами и поставили бетонный забор. Затем «ритуальщики» с помощью спецтехники вырыли яму прямо в асфальте и похоронили в ней пенсионера. Бизнесмен предположил, что у умершего не было родственников, поэтому против такого варианта захоронения никто не возражал.

Несколько дней назад возле могилы появилась ещё одна яма. Говорухин заявил, что возле неё была табличка с его именем и такими методами руководство кладбища пытается утвердить свою позицию. Принадлежащая предпринимателю техника в настоящий момент не может выехать с производственной базы.

13 января суд вынес решение провести новую землеустроительную экспертизу для организации проезда к базе, однако пока работники кладбища на него не отреагировали.

Как писал NEWS.ru, в ноябре 2019 года под зданием школы в американской Тампе нашли множество могил. Выяснилось, что учебное заведение стояло на кладбище, где в прошлом хоронили жителей местной афроамериканской общины.