https://static.news.ru/photo/4a15ac7a-e134-11e9-be32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Bannikov/Wikimedia Commons

Арбитражный апелляционный суд Севастополя не удовлетворил жалобу аэропорта Симферополя на решение Арбитражного суда Крыма, взыскавшего с авиаузла 2,918 млн рублей по иску «Уральских авиалиний».

В суде посчитали,что инцидент был вызван недостаточной орнитологической защитой воздушной гавани. Суд учёл доводы комиссии, которая установила, что применяемые в аэропорту средства для отпугивания птиц в момент ЧП были неэффективны. Кроме того, в районе воздушной гавани были места свалки и животноводческие фермы которые привлекали пернатых.

ЧП произошло 10 июня 2017 года. Самолет «Уральских авиалиний» А320, выполнявший рейс в Москву, перед отрывом от ВПП столкнулся с птицей. Командиру воздушного судна удалось благополучно посадить лайнер.В результате инцидента никто не пострадал, оказался повреждённым только двигатель самолёта, передаёт « Интерфакс ».