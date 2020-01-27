Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания «Уральские авиалинии» решила прекратить полёты на китайский остров Хайнань из Тюмени и Екатеринбурга из-за стремительно распространяющегося коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. Там отметили. что полёты прекращаются на неопределённый срок.

Полёты будут возобновлены после нормализации эпидемиологической обстановки, — рассказали ТАСС в авиакомпании.

Очаг заражения коронавирусом находится в китайском городе Ухань. Власти закрыли город на карантин. В настоящий момент более 4 тысяч туристов из Ухани находятся за границей.

Общее число летальных исходов от пневмонии возросло до 80, число инфицированных составляет более 2,4 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Забайкалья госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционную больницу Улан-Удэ. 36-летний мужчина путешествовал по странам Азии. Признаки заболевания у него появились 21 января.

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