https://static.news.ru/photo/4b3dcca2-40fe-11ea-8b76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания «Уральские авиалинии» решила прекратить полёты на китайский остров Хайнань из Тюмени и Екатеринбурга из-за стремительно распространяющегося коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. Там отметили. что полёты прекращаются на неопределённый срок.

Полёты будут возобновлены после нормализации эпидемиологической обстановки, — рассказали ТАСС в авиакомпании.

Очаг заражения коронавирусом находится в китайском городе Ухань. Власти закрыли город на карантин. В настоящий момент более 4 тысяч туристов из Ухани находятся за границей.

Общее число летальных исходов от пневмонии возросло до 80, число инфицированных составляет более 2,4 тысячи человек.