https://static.news.ru/photo/4b3dcca2-40fe-11ea-8b76-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Авиакомпания «Уральские авиалинии» решила прекратить полёты на китайский остров Хайнань из Тюмени и Екатеринбурга из-за стремительно распространяющегося коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. Там отметили. что полёты прекращаются на неопределённый срок.
Полёты будут возобновлены после нормализации эпидемиологической обстановки, — рассказали ТАСС в авиакомпании.
Общее число летальных исходов от пневмонии возросло до 80, число инфицированных составляет более 2,4 тысячи человек.
Ранее NEWS.ru писал, что житель Забайкалья госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционную больницу Улан-Удэ. 36-летний мужчина путешествовал по странам Азии. Признаки заболевания у него появились 21 января.