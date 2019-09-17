https://static.news.ru/photo/6adbb000-d93a-11e9-8496-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/le.aviateur

Пилот экстренно приземлившегося в Подмосковье лайнера A321, Герой России Дамир Юсупов не получал предложений о работе от Emirates Airlines.

Ряд СМИ и блогеров распространили ранее информацию, что базирующаяся в ОАЭ компания-авиаперевозчик предложила Юсупову работу с зарплатой в $16 тысяч в месяц. Представитель «Уральских авиалиний» (действующего работодателя Юсупова) рассказала РИА Новости , что пилоту не поступало никаких предложений от Emirates.

Это слухи, — заключила сотрудница авиакомпании.

Происшествие, получившее неформальное название «чудо в кукурузном поле», произошло 15 августа 2019 года. Вылетевший из аэропорта подмосковного Жуковского А321 столкнулся сразу после взлёта со стаей птиц и был вынужден совершить аварийную посадку. Экипажу удалось успешно посадить самолёт, избежав человеческих жертв.

Как передавал News.ru, после «чуда в кукурузном поле» в России возьмут на особый контроль аэродромы, где наблюдаются скопления птиц.