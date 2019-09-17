Пилот экстренно приземлившегося в Подмосковье лайнера A321, Герой России Дамир Юсупов не получал предложений о работе от Emirates Airlines.
Ряд СМИ и блогеров распространили ранее информацию, что базирующаяся в ОАЭ компания-авиаперевозчик предложила Юсупову работу с зарплатой в $16 тысяч в месяц. Представитель «Уральских авиалиний» (действующего работодателя Юсупова) рассказала
Это слухи, — заключила сотрудница авиакомпании.
Происшествие, получившее неформальное название «чудо в кукурузном поле», произошло 15 августа 2019 года. Вылетевший из аэропорта подмосковного Жуковского А321 столкнулся сразу после взлёта со стаей птиц и был вынужден совершить аварийную посадку. Экипажу удалось успешно посадить самолёт, избежав человеческих жертв.
Как передавал News.ru, после «чуда в кукурузном поле» в России возьмут на особый контроль аэродромы, где наблюдаются скопления птиц.