https://static.news.ru/photo/b2ca3c44-c8e9-11e9-a7c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Таможенное обременение не позволяет передать аварийно севший в Подмосковье самолёт Airbus A321 в музей, сообщили в компании «Уральские авиалинии».

Этот юридический статус запрещает передачу лайнера куда-либо, передаёт ТАСС .

До этого гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов говорил, что борт будет утилизирован, так как его невозможно восстановить.

Как ранее писал News.ru, 15 августа самолёт Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жёсткую посадку в Подмосковье. Причиной неполадок Росавиация назвала попадание птицы в двигатель лайнера. Благодаря действиям экипажа воздушное судно удалось посадить на кукурузное поле в районе подмосковной Малаховки.

Самолёт выполнял полёт по маршруту Жуковский — Симферополь, на борту находилось 226 пассажиров, в том числе маленькие дети, и семь членов экипажа. По меньшей мере 20 человек пострадали в результате жёсткой посадки.

Командир Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин удостоены звания Героев России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.