«Уральские авиалинии» анонсировали новый вывозной рейс из Индии

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» совершит новый эвакуационный рейс. Перевозчик доставит россиян из индийского города Тируванантапурам в Екатеринбург.

Рейс состоится 8 апреля, передаёт РИА Новости. Лайнер должен прибыть в аэропорт Кольцово в 22:30 по местному времени (30:30 по Москве). Списки пассажиров ещё формируются.

Все разрешения получены, надеемся, в этот раз ничего непредвиденного не случится, — отметил представитель перевозчика.

Как писал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин ранее заявил, что Россия никогда не бросит своих граждан. По его словам, Кремль не отказывался вывозить жителей страны из-за рубежа на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа.