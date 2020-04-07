«Уральские авиалинии» анонсировали новый вывозной рейс из Индии

Авиакомпания «Уральские авиалинии» совершит новый эвакуационный рейс. Перевозчик доставит россиян из индийского города Тируванантапурам в Екатеринбург.
Рейс состоится 8 апреля,
Все разрешения получены, надеемся, в этот раз ничего непредвиденного не случится, — отметил представитель перевозчика.
Как писал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин ранее заявил, что Россия никогда не бросит своих граждан. По его словам, Кремль не отказывался вывозить жителей страны из-за рубежа на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа.
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