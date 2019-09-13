Серебряный призёр Олимпиады-2018 в Сочи Ольга Фаткулина из Челябинска продаёт подарок президента РФ Владимира Путина — автомобиль BMW X4.
Как пояснила спортсменка, деньги понадобились ей на другие цели, кроме того, транспортный налог на такую машину слишком велик для неё, передаёт портал
Как писал News.ru ранее, американский инженер и предприниматель Илон Маск прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о подаренном ему электрокаре Tesla. Об этом бизнесмен написал в Twitter.