https://static.news.ru/photo/bfa8bdfc-d5a8-11e9-8084-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com

Серебряный призёр Олимпиады-2018 в Сочи Ольга Фаткулина из Челябинска продаёт подарок президента РФ Владимира Путина — автомобиль BMW X4.

Как пояснила спортсменка, деньги понадобились ей на другие цели, кроме того, транспортный налог на такую машину слишком велик для неё, передаёт портал URA.RU .

Как писал News.ru ранее, американский инженер и предприниматель Илон Маск прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о подаренном ему электрокаре Tesla. Об этом бизнесмен написал в Twitter.