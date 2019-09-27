https://static.news.ru/photo/b9312a36-e1a6-11e9-8f7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Мужчина скончался у здания главного Бюро медико-социальной экспертизы в Челябинске, куда его направили оформлять инвалидность.

Замруководителя бюро по экспертной работе Наталья Бутасова пояснила, что 63-летнему уралец диагностировали онкологическое заболевание в терминальной стадии и в учреждение он направлялся впервые. Врачи оценивали его состояние как удовлетворительное, пишет Ura .

Прибывшие на помощь сотрудники скорой помощи констатировали смерть, по их мнению, у мужчины произошёл разрыв новообразования.

Как писал News.ru ранее, почти 200 млрд рублей бросят на борьбу с раком в России. Большая часть из 197 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», пойдёт на оказание медицинской помощи.