Мужчина скончался у здания главного Бюро медико-социальной экспертизы в Челябинске, куда его направили оформлять инвалидность.
Замруководителя бюро по экспертной работе Наталья Бутасова пояснила, что 63-летнему уралец диагностировали онкологическое заболевание в терминальной стадии и в учреждение он направлялся впервые. Врачи оценивали его состояние как удовлетворительное, пишет
Прибывшие на помощь сотрудники скорой помощи констатировали смерть, по их мнению, у мужчины произошёл разрыв новообразования.
Как писал News.ru ранее, почти 200 млрд рублей бросят на борьбу с раком в России. Большая часть из 197 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», пойдёт на оказание медицинской помощи.