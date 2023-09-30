«Ураганный» удар по Белгородской области: как ВСУ атакуют РФ 30 сентября Минобороны РФ: ВСУ попытались нанести удар по Белгородской области из РСЗО «Ураган»

Фото: МО Украины

Минобороны России сообщило в Telegram-канале об отражении удара ВСУ по Белгородской области, осуществленного с применением РСЗО «Ураган». По информации ведомства, средства ПВО уничтожили девять снарядов реактивной системы залпового огня. Кроме того, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил в Telegram об атаке ВСУ на поселок Погар. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Как ВСУ атаковали Белгородскую область

По информации Минобороны РФ, в ночь на 30 сентября около 03:45 мск была пресечена попытка ВСУ атаковать объекты на территории РФ с применением девяти снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

«Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены в воздухе все девять снарядов», — говорится в сообщении.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом — сбиты воздушные цели на подлете к городу. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — отметил руководитель региона.

Также он рассказал об утреннем артобстреле ВСУ окраины села Муром Шебекинского городского округа. Пострадавших нет, осколками снарядов посекло крыши трех частных жилых домовладений, на месте ЧП работают оперативные службы. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По сообщению Telegram-канала SHOT, ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью трех БПЛА. Дроны, по данным канала, были запущены из сел Уды и Красное Харьковской области.

В публикации SHOT говорится о том, что два БПЛА сбросили по гранатометному выстрелу ВОГ-17 на приграничное село Богун-Городок. В результате обстрела пострадавших и разрушений нет. Пограничники уничтожили из автомата третий БПЛА у села Устинка Белгородского района. После падения дрон взорвался, пострадавших нет. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: t.me/gubernator_46

Богомаз рассказал о последствиях удара ВСУ по поселку Погар

По словам Богомаза, в результате атаки ВСУ в поселке Погар было нарушено энергоснабжение, пострадавших нет. Глава субъекта отметил, что оперативные и экстренные службы работают на месте ЧП.

По информации SHOT, два взрыва прогремели рядом с административным зданием, третий произошел в поле около АЗС и четвертый — на электроподстанции. После взрывов свет пропал минимум в четырех населенных пунктах.

Какой населенный пункт в Запорожье обстреляли ВСУ

Вечером 29 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по селу Новоказанковатое в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативные службы. Украинские военные выпустили две ракеты. Под обстрел попали жилые дома, никто не пострадал.

«Удары пришлись рядом с жилым массивом. Взрывной волной у двух домов на улице Молодежной выбиты стекла и повреждена кровля. Также взрывной волной частично выбиты стекла в средней общеобразовательной школе и Доме культуры. Пострадавших и жертв нет», — говорится в заявлении.

Гладков заявил о 100 обстрелах ВСУ Белгородской области

Гладков сообщил в своем Telegram-канале о 100 обстрелах ВСУ территории региона за прошедшие сутки. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По его словам, 30 сентября над Белгородом сработала система ПВО. На подлете к городу были сбиты воздушные цели ВСУ. Пострадавших нет, была обнаружена воронка от снаряда РСЗО, осколками повреждены фасад одного из домов, магазин и газопровод.

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«В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено два артиллерийских снаряда, по селу Наумовка — 12 артиллерийских снарядов и два гранатометных выстрела. Над селом Устинка сбит БПЛА противника. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. После работы ПВО в поселке Разумное выявлены повреждения в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены теплицы, кровля, дверь», — отметил Гладков.

Фото: МО РФ

Он подчеркнул, что в Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с БПЛА было сброшено пять взрывных устройств, обошлось без последствий.

«В Валуйском городском округе под минометный обстрел попало село Борки — установлено 23 прилета. Пострадавших и разрушений нет. В Волоконовском районе по селу Тишанка и хутору Плотвянка выпущено 17 и три минометных снаряда соответственно. Никто не пострадал. В результате обстрела в Тишанке была повреждена линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена», — рассказал Гладков.

Глава региона добавил, что в Грайворонском городском округе в селе Новостроевка-Вторая было сбито три БПЛА. С одного дрона ВСУ сбросили взрывное устройство на автомобили, припаркованные возле жилого дома. Никто не пострадал, две машины были повреждены.

«По селу Дорогощь выпущено два минометных и семь артиллерийских снарядов. Пострадавших нет. Различные разрушения выявлены в 11 частных домовладениях: выбиты окна, посечены заборы, фасады, кровля и хозпостройки. Поврежден один легковой автомобиль. Также имеются повреждения в здании местной школы. На территории городского округа учебный процесс проходит в дистанционном формате. Из миномета обстреляли окраину села Смородино — зафиксировано два прилета. Пострадавших и разрушений нет. Над хутором Масычево сбит беспилотник противника. Обошлось без последствий на земле», — добавил Гладков.

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Губернатор также отметил, что в Краснояружском районе под артиллерийский обстрел противника попало село Вязовое. Было установлено четыре прилета, пострадавших и разрушений нет. В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка было выпущено шесть мин, пострадавших нет, но в одном из зданий произошло возгорание. Впоследствии пожар был ликвидирован. Кроме того, в селе Середа с БПЛА была сброшена граната, пострадавших и разрушений нет, добавил Гладков.

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