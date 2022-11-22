URA.RU со ссылкой на депутата Каменска-Уральского Александра Кукарина сообщает, что житель Каменска-Уральского Свердловской области Сергей Назаренко, отбывавший наказание в колонии Кировской области, погиб на спецоперации, предположительно, участвуя в ней в качестве бойца ЧВК «Вагнер». По данным агентства, прощание с Назаренко прошло в пятницу, 18 ноября. Минобороны России эту информацию не подтверждало.

Прощание прошло в пятницу 18 ноября. Это первый погибший из этой категории граждан (заключенных — прим. URA.RU). Связались с родственниками, спросили, чем город может помочь. Никаких денег никто ни за что не брал, это была наша небольшая помощь. Человек принял решение [сражаться] за Родину, за нашу любимую Россию. Он находился в колонии Кировской области. Видимо, [представители ЧВК „Вагнер“] приехали туда, как ездил [бизнесмен Евгений] Пригожин, — рассказал Кукарин.