URA.RU сообщил о появлении фейковых каналов в соцсетях от лица Суровикина URA.RU: в Telegram начали появляться фейковые каналы, ведущиеся от имени Суровикина

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Сергей Суровикин

В мессенджере Telegram начали появляться фейковые каналы, которые ведутся от имени командующего российской Объединенной группировкой войск в районе специальной военной операции генерала армии Сергея Суровикина, сообщает портал URA.RU со ссылкой на источник в Минобороны. Меры реагирования уже приняты, отметили в ведомстве.

В действительности же у генерала Суровикина нет ни каналов в Telegram, ни аккаунтов в соцсетях. И никогда не было. Ведется совместная работа с Роскомнадзором по закрытию этих каналов, — рассказал в Минобороны.

По сообщению URA.RU, самый крупный из появившихся на данный момент каналов имеет 210 тысяч подписчиков.

В свою очередь, зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич назвал появление таких каналов делом рук украинских центров информационно-психологических операций. По его словам, целью Киева является распространение ложной информации от имени генерала, который стал лицом специальной военной операции на Украине.

Эта гипотеза, отмечает Малькевич, подтверждается тем, что появляется множество постов с неподтвержденными данными, очерняющих статусного военного, пишет URA.RU.

Ранее военный журналист Алексей Борзенко заявил, что Суровикин — человек, который выиграл войну в Сирии при помощи необычных технических приемов и новых видов оружия. По его словам, до генерала так делали только американцы. Похожую тактику Суровикин будет применять под Херсоном, добавил журналист.