URA.RU: россияне начали активнее искать гробы на маркетплейсах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне начали активно искать гробы на маркетплейсах, сообщает URA.RU со ссылкой на данные сервиса аналитики Moneyplayce. Согласно статистике, динамика поиска ритуальных товаров подскочила еще в августе. Помимо гробов, россияне также интересуются покупкой похоронных венков, ваз и свечей.

Сотрудники Moneyplace считают, что рост популярности ритуальных категорий товаров связан с тем, что многие граждане РФ привыкли совершать покупки онлайн. Однако в Союзе похоронных организаций и крематориев идею покупать гробы в режиме онлайн не поддержали.

Гроб мало перевезти, его еще нужно отвезти туда, где находится труп. Есть общая диспетчерская служба, где решают вопрос, как предоставить гроб, куда. Это сложный процесс, — заявил глава союза Павел Кодыш.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что жители Белгорода обнаружили на свалке цинковые гробы, в которых могли доставлять тела погибших в зоне СВО солдат. По данным канала, гробы выбрасывает на помойку местная ритуальная компания. Власти региона не прокомментировали эту информацию.