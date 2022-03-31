URA.RU подаст в суд на La Stampa за фейки об операции на Украине

Издание URA.RU планирует подать в суд на итальянских коллег из La Stampa за некорректное использование фотографии их корреспондента Эдуарда Корниенко в материале о ситуации на Украине. Итальянские журналисты в своём материале заявили, что снимок отображает последствия удара войск РФ по Киеву, в то время как на самом деле эта фотография была сделана в Донецке после удара украинской ракеты «Точка-У».

Редакция URA.RU выступает против незаконного использования снимка нашего фотокорреспондента Эдуарда Корниенко. Мы требуем у итальянского правосудия защиты наших авторских прав и наказания La Stampa за фейк. Процесс URA.RU против La Stampa будет беспрецедентным. Нам предстоит обратиться в другую юрисдикцию, итальянский суд. Сейчас юристы URA.RU готовят заявление, — сообщает издание.

По данным СМИ, 14 марта в центре Донецка произошёл взрыв от удара украинской ракеты «Точка-У». В результате атаки погиб 21 человек, 35 оказались в больнице. Корниенко оказался рядом и заснял последствия трагедии. Самый яркий снимок был использован изданием La Stampa для дискредитации действий российских силовиков на Украине. Итальянское СМИ на первой странице газеты от 16 марта опубликовало снимок URA.RU с заголовком La carneficina («Резня»). Подпись под фотографией из Донецка: «Вот так Киев сталкивается с финальной атакой российских войск».

Ранее власти Курской области опровергли появившуюся в соцсетях информацию о якобы готовящихся на территории региона взрывах и авиаударах. Как пояснили в областной администрации, сейчас в социальных сетях активизировались фейковые аккаунты.