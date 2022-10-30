URA.RU: генерал Лапин прилетел в Екатеринбург на фоне слухов об отставке

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Генерал-полковник Александр Лапин

Издание URA.RU со ссылкой на источники в Министерстве обороны сообщает, что командующий подразделениями Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин прибыл в Екатеринбург, где располагается главный штаб ЦВО. Собеседники издания утверждают, что командующий группировкой «Центр» в зоне СВО по-прежнему остается в должности, а информация об отставке — это всего лишь слухи. Официальных комментариев Минобороны на этот счет пока не поступало.

Генерал прилетел в Екатеринбург вчера (29 октября. — NEWS.ru). Все три недели будет в городе. Приказа об увольнении нет, — рассказал URA.RU один из источников.

Другой собеседник издания подчеркнул, что Лапин взял трехнедельный отпуск, большую часть которого он потратит на восстановление здоровья. Согласно словам еще одного источника, генерал-полковник действительно написал рапорт, но не об отставке, а о предоставлении отпуска.

Накануне Telegram-канал Readovka со ссылкой на источник сообщал, что генерал-полковник Вооруженных сил России Александр Лапин, командовавший группировкой российских войск «Центр» в спецоперации на Украине, написал рапорт по собственному желанию. Минобороны РФ не подтверждало эту информацию. Военачальник руководил обороной Красного Лимана в Донецкой области. Ранее он удостоился звания Героя России за участие в СВО.