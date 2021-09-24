URA.RU: ФСБ дала установку врачам спасти жизнь пермского стрелка

Федеральная служба безопасности России дала указание пермским врачам во что бы то ни стало спасти жизнь стрелку Тимуру Бекмансурову, который совершил вооружённое нападение на университет. Источник в силовых структурах сообщил URA.RU, что в ведомстве считают, что студент заслуживает максимально сурового наказания за свои действия, приведшие к гибели шести человек.

На этом настаивают психологи ведомства. Их логика следующая: согласно его манифесту, суицид стал бы для него самым удобным итогом плана, — сообщил источник.

Он пояснил, что в данном случае Бекмансурову не должны дать умереть. По его словам, «всей стране надо показать», что за подобные преступления предполагается максимально суровое наказание. Как отметил источник, стрелка, скорее всего, ждёт пожизненное заключение в одной из таких «страшных» тюрем, как «Чёрный дельфин» или «Полярная сова».

Издание отмечает, что официального подтверждения этой информации от ФСБ не поступало. Журналисты направили запрос в ведомство.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. Огонь по учащимся открыл 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров. В результате стрельбы погибли шесть человек, пострадали 47, включая самого Бекмансурова. Он был госпитализирован, ему была проведена ампутация ноги.

Ранее сообщалось, что генерал-майор Виктор Задворный может в октябре уйти с должности главы УФСБ по Пермскому краю. Предполагается, что его ждёт повышение в другом ведомстве. Его место может занять полковник Геннадий Анацкий из Тюмени.