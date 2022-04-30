URA.RU: екатеринбуржцы оскорбились словами Соловьёва о городе

Жители Екатеринбурга резко негативно отнеслись к словам телеведущего Владимира Соловьёва, который назвал город «центром мерзотной либероты». Слова прозвучали во время эфира программы полный «Полный контакт» с участием полпреда президента в УрФО Владимира Якушева. Горожане предположили, что журналист перестал ассоциировать себя с народом, пишет URA.RU.

Мне его позиция не понятна, мне кажется человек зажрался. Наверное, психология такая: я король и все мои приближённые тоже ничего, а остальные так — никто, ничто и звать никак, — рассказала жительница Екатеринбурга.

Некоторые предположили, что ведущий таким образом хотел спровоцировать людей на какие-то действия в отношении неугодных структур в городе.

Честно говоря, обидно что он так думает о Свердловской области и о людях, которые здесь живут, то есть получается мы все мерзавцы, — поделился другой житель города.

Большинство опрошенных при этом признались, что не простят телеведущего.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ранее выложил в своём Telegram-канале ответ телеведущему Владимиру Соловьёву. В своём обращении к журналисту он подчеркнул, что на Урале очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком.