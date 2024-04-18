«Упыри лютуют»: лидер «Ночных волков» готов найти мигранта-убийцу Лидер «Ночных волков» готов помочь с розыском московского мигранта-убийцы

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU

Александр «Хирург» Залдастанов

«Ночные волки» готовы оказать любую помощь родным москвича, которого убил мигрант-нелегал из-за спора о парковке в Люблино, сообщил NEWS.ru лидер мотоклуба Александр «Хирург» Залдастанов. Он также сказал, что байкеры, при необходимости, окажут содействие в поисках убийцы.

Мотоклуб «Ночные волки» готов оказать любую помощь родственникам [погибшего], а также в поиске убийцы. На нас можете рассчитывать. Жаль, что среди наших бед и напастей упыри лютуют на улицах. За это очень обидно, за смерть молодого парня обидно — это трагедия, — сказал Залдастанов.

вечером 17 апреля в Москве около подъезда жилого дома на улице Краснодарской мужчина ударил ножом в живот 25-летнего мотоциклиста, который сделал ему замечание о неправильно припаркованном автомобиле. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако молодой человек скончался от полученных ранений. Момент нападения на москвича зафиксировала камера наблюдения.

Сейчас подозреваемого разыскивают правоохранители. Согласно последним данным, в столице нашли автомобиль BMW, на котором преступник скрылся с места преступления. По данным SHOT, машину привезли из Закавказья в 2022 году. На нее выписано 60 штрафов на сумму 77 тысяч рублей, которые не были погашены.