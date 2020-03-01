https://static.news.ru/photo/18fc3c08-5c6d-11ea-86c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Государственную думу России внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому управляющим компаниям могут запретить заключать агентские договоры с коллекторами по возврату долгов за услуги ЖКХ. Авторы проекта — зампред Госдумы Ирина Яровая и первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Закон внесли на рассмотрение в понедельник, 2 марта. Яровая обсудила с журналистами предложенную правовую норму.

По словам зампреда Госдумы, ранее запрет на работу коллекторов с долгами по ЖКХ уже был установлен. Однако управляющие компании нашли способ его обойти. Они заключают агентские договоры, таким образом привлекая к работе коллекторов.

Для обеспечения безусловной защиты прав граждан предлагаем законодательно запретить управляющим компаниям, ТСЖ и ЖК заключение с коллекторами договоров, направленных на возврат просроченной задолженности по ЖКХ или выдачи им доверенности, — цитирует Яровую «Интерфакс».

Также, согласно законопроекту, управляющие компании будут обязаны обеспечить безопасность и конфиденциальность личных данных граждан.

Как ранее писал NEWS.ru, депутат Госдумы Андрей Исаев заявил, что вопрос о недопустимости переплаты россиян за отопление считает справедливым. По его словам, намерение Минстроя из-за аномально тёплой зимы пересмотреть стоимость отопления уместно.