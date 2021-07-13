Управляющий сайтом стопкоронавирус.рф объяснил пропажу данных по COVID

В АНО «Национальные приоритеты», которая управляет порталом стопкоронавирус.рф, объяснили пропажу данных по числу активных случаев коронавируса в России. Об этом пишет РБК.

Специалисты отметили, что такие данные попросту неинформативны и дают возможность рассматривать только динамику развития пандемии. Колонка «Активные случаи» является расчётной. Тем не менее, несмотря на соответствующее пояснение к колонке, опубликованное на сайте, некоторые СМИ его интерпретировали неверно.

Редакция сайта стопкоронавирус.рф проанализировала сообщения в СМИ и приняла решение убрать колонку «Активные случаи» как неинформативную, — сказали в «Национальных приоритетах».

12 июля российские медики зафиксировали 710 новых летальных исходов от последствий коронавирусной инфекции. В стране также выявили 25 140 новых случаев заражения. Что касается статистики по выздоровевшим, то за сутки из российских больниц выписались 16 429 человек.