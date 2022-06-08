Управляющие компании начнут повышать тарифы на ремонт без согласия жильцов Минстрой рассмотрит возможность индексации тарифов на ремонт дома без согласия жильцов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минстрой рассмотрит возможность отказа от согласования индексации платы за содержание и ремонт домов с собственниками квартир, пишут «Известия» со ссылкой на ответ Минстроя на инициативу Торгово-промышленной палаты (ТПП). Ведомство может внести такие изменения в законодательстве РФ. В случае принятия такой поправки в действующем законе, управляющие компании смогут включить соответствующий пункт в договор с владельцами квартир.

Если в договоре с управляющей организацией будет прописан этот пункт, не потребуется проводить собрание для утверждения повышения платы, — сказано в публикации.

По мнению эксперта тематической площадки ОНФ «Жильё и городская среда» Павла Склянчука, введение новых правил может привести к тому, что управляющая компания попытается выдать этот пункт договора за неизбежный или может утаить его.

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Николай Алексеенко ранее заявил, что плановая индексация тарифов за услуги жилищно-коммунального хозяйства не будет привязана к нынешнему показателю инфляции. Парламентарий добавил, что на фоне удорожания энергоносителей и ресурсов задача в том, чтобы «не залезать в карман гражданам». По словам политика, решение об отвязке тарифов ЖКХ от инфляции было принято ещё весной.